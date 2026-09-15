Van Başkale\'de yolcu minibüsü devrildi, aralarında çocukların da olduğu 9 kişi yaralandı

Van'ın Başkale ilçesinde kontrolden çıkan yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Örmetaş Mahallesi Karasu mevkii'nde meydana geldi. Hakkari'den Van istikametine seyir halinde olan yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 2'si çocuk 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.