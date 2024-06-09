Van-Bitlis kara yolunda otobüs-tır çarpışması: 2 kişi hayatını kaybetti

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Van- Bitlis kara yolunda yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu hayatını kaybeden 2 kişinin isimleri belli oldu.

Sabah saatlerinde Van-Bitlis kara yolu üzerindeki Kuskunkuran Tüneli civarında meydana gelen kazada, Van Gölü firmasına ait yolcu otobüsü ile bir tır bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpışmıştı. Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin Kenan Abi (20) ve Halim Zorlu (20) olduğu açıklanırken, yaralanan 30 kişinin ise hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği belirtildi. - BİTLİS