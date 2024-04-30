Van'da Jandarma Ekipleri 101 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika
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Van'da Jandarma Ekipleri 101 Araç Trafikten Men Edildi

Van\'da Jandarma Ekipleri 101 Araç Trafikten Men Edildi

Van Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği trafik denetimleri sonucunda 101 aracın trafikten men edildiğini açıkladı. Denetimlerde 5 bin 25 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verildi ve 447 sürücüye ve araca toplamda 1 milyon 20 bin 567 TL trafik cezası kesildi.

30.04.2024 14:08
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Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 101 araç trafikten men edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kullanıcılarına yönelik 22-28 Nisan 2024 tarihleri arasında trafik denetimleri gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan denetimlerde 5 bin 25 ol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verildi. 16 bin 129 araç kontrol edildi, 447 sürücü ve araca 1 milyon 20 bin 567 TL TİPCK tutanağı tanzim edilirken, 101 araç trafikten men edildi" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da Jandarma Ekipleri 101 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da Jandarma Ekipleri 101 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika
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