Van\'da 104 düzensiz göçmen yakalandı

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Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 104 düzensiz göçmen yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "22 -28 Nisan 2024 tarihleri arasında Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 33 olayda 104 düzensiz göçmen şahıs yakalanmış, 11 organizatör hakkında ise yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN