Van'da 11 Bin 724 Araç Kontrol Edildi, 529 Sürücüye Ceza Uygulandı - Son Dakika
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Van'da 11 Bin 724 Araç Kontrol Edildi, 529 Sürücüye Ceza Uygulandı

Van\'da 11 Bin 724 Araç Kontrol Edildi, 529 Sürücüye Ceza Uygulandı

Van'da jandarma ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde 11 bin 724 araç kontrol edildi ve 529 sürücüye toplamda 1 milyon 224 bin 8 TL idari para cezası uygulandı.

26.08.2024 15:43
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Van'da jandarma ekiplerince 11 bin 724 araç kontrol edilirken 529 sürücü ve araca 1 milyon 224 bin 8 TL idari para cezası uygulandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı, yol kullanıcılarına yönelik 19- 25 Ağustos 2024 tarihleri arasında icra edilen trafik denetimlerinde; bin 135 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verildi. denetimler sırasında 11 bin 724 araç kontrol edilirken, 529 sürücü ve araca 1 milyon 224 bin 8 TL idari para cezası uygulandı. 87 araç trafikten men edilirken, 117 sürücüye hız kurallarını ihlal ettiğinden 233 bin 493 TL Trafik İdari Para Cezası Karar (TİPCK) tutanağı tanzim edildi. Ayrıca trafik güvenliğinin sağlanması ve kaza sayılarının düşürülmesi hedefli çalışmalarda; trafik kazalarının yoğunlukla meydana geldiği yol kesimlerinin iyileştirilmesi önem kazanmış olup sürekli etkin ve yoğun trafik denetim faaliyetlerine ağırlık veriliyor" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da 11 Bin 724 Araç Kontrol Edildi, 529 Sürücüye Ceza Uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da 11 Bin 724 Araç Kontrol Edildi, 529 Sürücüye Ceza Uygulandı - Son Dakika
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