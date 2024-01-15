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Van'da 12 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Van'da 12 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 12 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapan bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Van\'da 12 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi
15.01.2024 - 09:26,  Güncelleme: 09:27
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Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 12 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde, 12 kilogram metamfetamin ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA
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Van, Güvenlik, Uyuşturucu, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Van'da 12 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da 12 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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