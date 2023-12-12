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Van'da 129 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Van'da 129 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda 4-10 Aralık tarihleri arasında 17 olayda 129 düzensiz göçmen yakalandı. 6 organizatör hakkında yasal işlem yapıldı.

Van\'da 129 düzensiz göçmen yakalandı
12.12.2023 - 10:38,
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Van'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 129 düzensiz göçmen yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "4-10 Aralık 2023 tarihleri arasında İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde; göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 17 olayda 129 düzensiz göçmen şahıs yakalanmış, 6 organizatör hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA
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Jandarma, Göçmen, Van, Göçmen Kaçakçılığı, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 129 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da 129 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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