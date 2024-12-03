Van'da 17 Kişiye Terör Operasyonu

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Van'da PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 17 şahıs hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 17 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN