Van'da 199 düzensiz göçmen yakalandı
VAN - Van İl Jandarma Komutanlığınca, "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar neticesinde 199 düzensiz göçmen yakalandığı belirtildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "4-10 Mart 2024 tarihleri arasında Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 30 olayda, 199 düzensiz göçmen şahıs yakalanmış, 13 organizatör hakkında yasal işlem yapılmıştır. Van İl Jandarma Komutanlığı olarak vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için "Huzurunuz, Mutluluğumuzdur" parolası ile çalışmalarımız artan bir azim ve kararlılıkla devam edecektir" denildi.
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