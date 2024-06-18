Van'da 2 Otomobilin Çarpışması Sonucu 6 Kişi Yaralandı

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Van'ın Tuşba ilçesinde 2 otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Tuşba Belediye civarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 2 otomobilin çarpması sonucu 3'ü ağır 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin müdahalesi sonucu sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN