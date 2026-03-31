Van'da 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Van'da 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı

31.03.2026 20:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İpekyolu'nda yürütülen operasyonla 20 göçmen ve bir organizatör gözaltına alındı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince ülkemize yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin yakalanmasına ve göçmen kaçakçılığı yapan şahısların deşifresine yönelik yürüten çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Çalışmalar kapsamında ilimiz İpekyolu ilçesinde tespit edilen bir ikamette yapılan aramada; yurda yasa dışı yollardan giriş yapan 20 düzensiz göçmen ile ülkemize girişlerini organize eden 1 organizatör şahıs yakalanmıştır. İkamette yapılan çalışmaların devamında; 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 39 adet fişek, 360 gram metamfetamin maddesi, 3 adet hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen toplam 299.590,00 Türk Lirası ele geçirilerek el konulmuştur. Yakalanarak gözaltına alınan ve müdürlüğümüzde ki işlemlerinin ardından adli makamlara sevki sağlanan 1 organizatör şahıs tutuklanarak ceza evine teslim edilmiştir. Yakalanan düzensiz göçmenler müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecektir. İlimiz genelinde ülkemize yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin ve düzensiz göçmenlerin ülkemize girişlerini organize eden şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, İpekyolu, Göçmen, Van, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 20:30:33. #7.12#
SON DAKİKA: Van'da 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.