Van\'da 21 kişi tutuklandı

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranması bulunan 21 kişi tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü-Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca (kurusıkıdan bozma), 1 adet kurusıkı tabanca, 47 adet fişek ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen 1 adet otomobil ele geçirilmiştir. Bahse konu malzeme sahibine teslim edilmiştir. Diğer suçlardan 439 paket kaçak sigara, 44 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 271 şahıs yakalanmış, 21 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN
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Kocaeli'de bebek arabasının katlanmaması üzerine çıkan tartışmada, özel halk otobüsü şoförü 4 kadın yolcu ile bir aylık bebeği araçtan indirdi. Şoförün hakaretleri ve alaycı tavırları kameralara yansıdı. Bebeğin babası ise sürücüyü tehdit etti. Daha önceden de benzer olaylarla karıştığı iddia edilen şoförün ehliyetine el konuldu ve aracı bağlandı.
Başakşehir'de gece saatlerinde motosikletli ve kar maskeli iki kişi, iş merkezine el bombası atarak kaçtı. El bombasının patlaması sonucu iş yerlerinin camları kırıldı. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Altınözü İlçesi Atayurdu Mahallesinde bulunan bir evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde 285 adet okul servis aracı kontrol edilirken, kusurlu görülen 2 araca 4 bin 641 TL para cezası yazıldı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından yapılan denetimlerde, kusurlu bulunan 2 okul servis aracına toplamda 4 bin 641 TL para cezası kesildi.
Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, pikap sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç boş araziye devrildi. Kazada yaralanan 3 kişiden durumu ağır olan Mustafa Özdemir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, muhtarlık kavgasında çıkan silahlı olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İki taraf arasında çıkan muhtarlık tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak bir kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 23,14 gram metamfetamin ve uyuşturucu madde paketlemekte kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.
Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından Ramazan Bayramı öncesinde yapılan trafik denetimlerinde 10 bin 478 araç denetlendi. Denetimler sonucunda kusurlu görülen 823 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı ve 96 araç trafikten men edildi.
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