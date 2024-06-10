Van'da 221 kişiden 37'si tutuklandı - Son Dakika
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Van'da 221 kişiden 37'si tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 221 kişiyi yakaladı. Yakalanan kişilerden 37'si tutuklandı. Ayrıca, yapılan çalışmalarda ruhsatsız silahlar, fişekler, bıçaklar, sahte plaka ve diğer suç eşyaları ele geçirildi.

10.06.2024 09:08
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Van'da değişik suçlardan aranması bulunan 221 kişiden 37'ü tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde 6136 ve 5729 Sayılı Kanun'a Muhalefet olaylarında; 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet tüfek, 36 adet fişek, 1 bıçak ele geçirilmiştir. Diğer suçlardan 1 adet motosiklet, 1 adet sahte plaka ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 221 şahıs yakalanmış, 82 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 37 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da 221 kişiden 37'si tutuklandı - Son Dakika

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