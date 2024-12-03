Van'da 24 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

3.Sayfa

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 24 kilo 100 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik sürdürülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde 24 kilo 100 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN