Van'da 28 koyun uçuruma düşerek telef oldu - Son Dakika
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Van'da 28 koyun uçuruma düşerek telef oldu

Van'ın Başkale ilçesinde yaylada otlayan bir sürü, önündeki koyunun uçuruma düşmesiyle birlikte peş peşe 60 metrelik uçuruma atladı. Durumu fark eden çoban, 28 koyunun eksik olduğunu fark etti. Telef olan koyunlar sürü sahiplerine teslim edildi.

16.06.2024 15:04
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Van'ın Başkale ilçesinde, yaylada otlarken peş peşe yaklaşık 60 metrelik uçuruma atlayan 28 koyun telef oldu.

Başkale ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Koçdağı Mahallesi'nde, yaylada otlayan sürünün en önündeki koyun kayalıkların bulunduğu alanda uçurumu fark edemeyerek düştü. Sürünün en başındaki koyunun düşmesinin ardından sürüdeki diğer koyunlar da onu takip ederek 60 metrelik uçuruma atladı. İlk başta durumu fark edemeyen çoban, 28 koyunun eksik olduğunu anladı. Sürü sahiplerine haber verilmesi üzerine dağda koyunları arayan vatandaşlar, telef olan 28 koyunu buldu. Ölen koyunların Bekir Demir ve Ümit Eçeri'ye ait olduğu tespit edilirken, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiren mahalle sakinleri, yetkililerden yardım istedi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da 28 koyun uçuruma düşerek telef oldu - Son Dakika

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