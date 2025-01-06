Van'da 34 Suçlu Tutuklandı

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Van'da çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 34 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında

Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "6136 ve 5729 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 4 adet kurusıkı tabanca, 2 adet tabanca, 2 adet tüfek, 25 adet fişek ve 1 adet bıçak ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 1 adet cep telefonu ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Diğer suçlardan 770 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 131 şahıs yakalanmış, 150 yıl 4 ay yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN