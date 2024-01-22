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Van'da 4 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Van'da 4 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 4 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapan bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Van\'da 4 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi
22.01.2024 - 09:22,
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Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 4 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere ve sokak satıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 15-21 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, 4 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Van'da 4 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da 4 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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