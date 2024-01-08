Van\'da 488 Cep Telefonu ve 45 Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda 488 adet cep telefonu ve 45 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; 488 adet cep telefonu ve 45 adet elektronik sigara ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 3 olay kapsamında 6 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN