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Van'da 488 Cep Telefonu ve 45 Elektronik Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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Van'da 488 Cep Telefonu ve 45 Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 488 adet cep telefonu ve 45 adet elektronik sigara ele geçirildi. Toplamda 3 olayda 6 şahıs hakkında yasal işlemler yapıldı.

Van\'da 488 Cep Telefonu ve 45 Elektronik Sigara Ele Geçirildi
08.01.2024 - 09:34,
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Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda 488 adet cep telefonu ve 45 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; 488 adet cep telefonu ve 45 adet elektronik sigara ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 3 olay kapsamında 6 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA
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Van, Güvenlik, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Van'da 488 Cep Telefonu ve 45 Elektronik Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da 488 Cep Telefonu ve 45 Elektronik Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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