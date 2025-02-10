Van'da 5 organizatör tutuklandı
VAN - Van'da polis ekiplerince yürütülen "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" suçu kapsamında 5 organizatör tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda; 14 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 5 organizatör tutuklanmıştır" denildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Van'da 5 Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı - Son Dakika
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