Van'da 5 Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı

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Van'da 5 organizatör tutuklandı

VAN - Van'da polis ekiplerince yürütülen "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" suçu kapsamında 5 organizatör tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda; 14 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 5 organizatör tutuklanmıştır" denildi.