Van'da 68 araç trafikten men edildi - Son Dakika
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Van'da 68 araç trafikten men edildi

Van\'da 68 araç trafikten men edildi

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 68 aracın trafikten men edildiği belirtildi. Ayrıca, bin 501 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verildiği, 417 sürücü ve araca idari para cezası uygulandığı ve 79 sürücüye hız kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ceza tutanağı düzenlendiği ifade edildi.

29.05.2024 12:35
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Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 68 araç trafikten men edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yol kullanıcılarına yönelik 20 - 26 Mayıs 2024 tarihleri arasında trafik denetimleri icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Bin 501 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verildi. 188 okul/işçi servis aracı şoförüne trafik güvenliği eğitimi verildi. 12 bin 223 araç kontrol edildi, 417 sürücü ve araca 964 bin 717 TL idari para cezası uygulandı, 68 araç trafikten men edildi. 79 sürücüye hız kurallarını ihlal ettiğinden 150 bin 16 TL TİPCK tutanağı tanzim edildi" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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