Van'da 7 organizatör tutuklandı

Maltepe'de Kavga Ederken Silah Kullandığı İddia Edilen Genç Hakkında Yapılan İncelemede Silahın Oyuncak Olduğu Belirlendi

Maltepe'de bir gencin arkadaşıyla kavga ettiği anların sosyal medyada paylaşılan videosunda görülen silahın çakmak olarak kullanılan bir oyuncak olduğu tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, videonun gerçekliğini araştırmak için çalışma başlattı ve şüphelinin silahı gerçek değil, oyuncak olduğu ortaya çıktı. Mağdurun ailesi ise şikayetçi olmadı ve konuyla ilgili adli makamlara evrak gönderildi.