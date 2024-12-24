Van'da 72 Şahıs Yakalandı, 15'i Tutuklandı

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Van'da değişik suçlardan aranması ve yakalanması bulunan 72 şahıstan 15'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, 'Van İl Jandarma Komutanlığınca, 16-22 Aralık 2024 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde 2 bin 210 devriye icra edilmiş, 78 bin 255 şahıs ve 64 bin 521 araç kontrol edilmiştir. Arandığı tespit edilen; dolandırıcılıktan 28, öldürme suçundan 1, terör suçundan 1, uyuşturucu madde suçundan 7 ve diğer suçlardan 25 şahıs olmak üzere toplam 62 şahıs yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin sonucu adli makamlara çıkarılan 62 şahıstan 10'u tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan çalışmalarda ise yakalama kararı ile aranan toplam 10 şahıs yakalandı. Çıkarıldıkları adli makamlarca 5 şahıs tutuklanırken, 5 şahıs ise ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakılmıştır" denildi. - VAN