Van\'da 75 Suçlu Tutuklandı

3.Sayfa

Van'da değişik suçlardan aranması bulunan 75 kişi, adli makamlarca tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "6136 ve 5729 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 1 adet tüfek, 3 adet silah, 2 adet kurusıkı tabanca, 20 adet fişek ele geçirilmiştir. Diğer suçlardan 2 adet kopya düzeneğine idari para cezası uygulanmıştır. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından aranan toplam 481 şahıs yakalanmış, 135 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 75 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN