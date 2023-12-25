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Van'da 81 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Van'da 81 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında 81 düzensiz göçmen yakalandı.

Van\'da 81 düzensiz göçmen yakalandı
25.12.2023 - 16:47,
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Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 81 düzensiz göçmen yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "18 - 24 Aralık 2023 tarihleri arasında İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde; göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 21 olayda 81 düzensiz göçmen şahıs yakalanmış, 4 organizatör hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA
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