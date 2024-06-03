Van'da 859 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Van'da 859 düzensiz göçmen yakalandı

Van\'da 859 düzensiz göçmen yakalandı

Van Valiliği, jandarma ekiplerinin göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti faaliyetlerine yönelik yaptığı çalışmalarda 1-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında toplam 214 olayda 859 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Ayrıca, 85 organizatör hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi.

03.06.2024 17:59
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Van'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 859 düzensiz göçmen yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "1-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında Van Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 214 olayda 859 düzensiz göçmen yakalanmış, 85 organizatör hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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