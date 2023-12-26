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Van'da anneleri ekmek almaya giden çocuklar itfaiye tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Van'da anneleri ekmek almaya giden çocuklar itfaiye tarafından kurtarıldı

Van'ın İpekyolu ilçesinde anneleri ekmek almaya giderken evde kilitli kalan çocukları itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla kurtardı.

Van\'da anneleri ekmek almaya giden çocuklar itfaiye tarafından kurtarıldı
26.12.2023 - 16:44,
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Van'ın İpekyolu ilçesinde anneleri ekmek almaya giderken evde kilitli kalan çocukları itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgilere göre, olay, ilçenin Kevenli TOKİ konutlarında meydana geldi. Anneleri ekmek almaya giden iki çocuk, oyun oynarken girdikleri banyonun kapısını bir daha açamadılar. Yanına anahtarı almadığı için dışarıda kalan anne, hemen itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla camdan girdikleri evde çocukları banyoda buldu. İtfaiye ekipleri, çocukları kurtararak annelerine teslim etti. - VAN

Kaynak: İHA
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