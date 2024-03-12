Van'da eşini bıçaklayan şahıs tutuklandı
Eşini bıçaklayan şahsa linç girişiminde bulunulmuştu
VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde tartıştığı eşini bıçaklayarak ağır yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 10 Mart günü saat 16.00 sıralarında İpekyolu ilçesi İskele Caddesi'nde meydana gelmişti. Bir çocuk annesi Z.Ş., tartıştığı eşi H.Ş., tarafından defalarca bıçaklandı. Olay sonrası yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, H.Ş.'ye çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşlar H.Ş.'ye linç girişiminde bulunurken, polis araya girdi. Emniyet ekiplerince gözaltına alınana saldırgan koca, gözaltına alınırken, bugün emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Saldırgan kocanın ifadesi ortaya çıktı
Adliyeye sevk edilen saldırganın ifadesi ortaya çıktı. H.Ş.'nin verdiği ifadede Antalya'ya çalışmaya gittiğini ve o sırada da eşinin evi terk ettiğini söyledi. Süreç içerisinde de başkasıyla görüştüğünü düşündüğünü ifade eden H.Ş., barışmak için eşini çağırdığını ve oturup konuştuklarını dile getirdi. H.Ş., eşinin bir türlü ikna olmadığını ve oturdukları mekandan çıktıktan sonra yanında taşıdığı bıçakla bu fiili işlediğini söyledi. Cahillik yaptığını söyleyen H.Ş., çıkarıldığı mahkemece, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Z.Ş.,'nin ise yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.
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