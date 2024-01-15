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Van'da Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Operasyonu: 7 Organizatör Tutuklandı - Son Dakika
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Van'da Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Operasyonu: 7 Organizatör Tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 15 organizatörden 7'si tutuklandı.

Van\'da Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Operasyonu: 7 Organizatör Tutuklandı
15.01.2024 - 08:59,
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Van'da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 15 organizatörden 7'si tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda; 15 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 7 organizatör tutuklanmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Van'da Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Operasyonu: 7 Organizatör Tutuklandı - Son Dakika


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