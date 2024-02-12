Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 14 organizatörden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 14 organizatörden 3'ü tutuklandı

Van\'da göçmen kaçakçılığı yapan 14 organizatörden 3\'ü tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan şahısların deşifresine yönelik operasyonlarının devam ettiğini açıkladı. Yapılan operasyonlarda 14 organizatör hakkında adli işlem yapıldığı ve 3 organizatörün tutuklandığı belirtildi.

12.02.2024 09:24  Güncelleme: 09:25
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Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 14 organizatörden 3'ü tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda; 14 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 3 organizatör tutuklanmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 14 organizatörden 3'ü tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 14 organizatörden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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