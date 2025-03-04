Van\'da Gümrük Kaçağı Malzeme Ele Geçirildi

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Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık suçları faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "1- 28 Şubat 2025 tarihleri arasında Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Erciş, Gevaş, Gürpınar, İpekyolu, Muradiye, Saray ve Tuşba ilçe jandarma komutanlıkları sorumluluk bölgesinde toplam 177 olayda 197 şahıs yakalanmıştır. Yapılan aramalarda 13 kilo tütün, 507 kilo çay, 9 adet cep telefonu, 109 adet eski eser, 35 bin 453 paket sigara, 8 bin litre akaryakıt, 240 adet tıbbi ilaç, 2 bin 400 adet mutfak eşyası ve 646 adet gözlük ele geçirilmiştir" denildi. - VAN