Van'da Gümrük Kaçağı Malzeme Operasyonu - Son Dakika
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Van'da Gümrük Kaçağı Malzeme Operasyonu

Van\'da Gümrük Kaçağı Malzeme Operasyonu

Van'da yapılan operasyonda gümrük kaçağı birçok malzeme ve silah ele geçirildi, 13 kişi yakalandı.

27.01.2025 10:33
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Van'da polis ekiplerince yürütülen operasyonlarda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "5607 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 2 bin 286 paket sigara, 2 bin 669 litre akaryakıt, 7 adet cep telefonu, 118 adet ilaç (Vitamin ve Kanser Test Kiti), 15 adet kol saati ele geçirilmiştir. 6136 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda ise 1 adet Ak-47 uzun namlulu silah, 75 adet 7.62x39 mm fişek, 7 adet silah parçası (Ak-47 tüfeğe ait şarjör) ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 12 olay kapsamında 13 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da Gümrük Kaçağı Malzeme Operasyonu - Son Dakika

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