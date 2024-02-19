Van'da Polis Operasyonunda Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi - Son Dakika
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Van'da Polis Operasyonunda Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi

Van\'da Polis Operasyonunda Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 2 bin 837 paket sigara, 47 adet cep telefonu, 167 adet cep telefonu aksesuarı, 540 adet elektronik sigara, 310 litre akaryakıt, 215 adet puro, 127 kilogram çay, 700 bin adet boş makaron ve 900 adet zayıflama hapı ele geçirildi. Toplamda 12 olayda 19 şahıs hakkında yasal işlemler yapıldı.

19.02.2024 09:16
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Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; 2 bin 837 paket sigara, 47 adet cep telefonu, 167 adet cep telefonu aksesuarı, 540 adet elektronik sigara, 310 litre akaryakıt, 215 adet puro, 127 kilogram çay, 700 bin adet boş makaron, 900 adet ilaç (zayıflama hapı) ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 12 olay kapsamında 19 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da Polis Operasyonunda Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da Polis Operasyonunda Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi - Son Dakika
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