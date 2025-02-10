Van\'da Gümrük Kaçağı Operasyonu

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Van'da polis ekiplerince yapılan operasyonlarda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi, 26 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen operasyonların devam ettiği belirtilerek, "5607 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 114 bin 800 adet makaron, 2 bin 188 paket sigara, 1.638 litre akaryakıt, 279 adet cep telefonu, 268 litre elektronik sigara likiti, 196 adet gözlük, 108 adet kol saati, 100 kilogram açık tütün, 80 adet akıllı saat, 58 adet elektronik sigara, 50 adet ilaç (tüp bebek tedavisinde kullanılan), 15 litre alkol, 12 adet kulaklık, 4 adet alkol yapım aroması ele geçirilmiştir. Resmi belgede sahtecilik ve 6136 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda ise; 1 adet tabanca, 1 adet silah parçası (şarjör), 1 adet gaz bombası, 159 adet tabanca fişeği, 14 adet sahte kimlik yapımında kullanılan malzeme (yazıcı, harddisk, kart okuyucu vb.) ele geçirilmiştir. TCK 158 (Nitelikli dolandırıcılık) SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda da 11 adet 200 Türk lirası (suç geliri olduğu değerlendirilen), 25 adet cevşen ve muska ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 20 olay kapsamında 26 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN