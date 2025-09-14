Van'da İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

Van'ın Çaldıran ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre olay, Uzunyol Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve silah kullanılan kavgada Abidin Yaman hayatını kaybederken, ismi öğrenilemeyen 3 kişi de yaralandı. Yaralılar, Çaldıran Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından il merkezine sevk edildi. Kavga ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtildi. - VAN
