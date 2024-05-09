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Van'da Jandarma Operasyonları Devam Ediyor

Van\'da Jandarma Operasyonları Devam Ediyor

Van Valiliği, Jandarma ekiplerinin terör örgütlerine yönelik yürüttüğü çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Yapılan operasyonlarda 6 şahıs yakalanırken, 3 şahıs tutuklandı ve 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, silahlı terör örgütüne üye olan 2 şahıs için yakalama kararı çıkarıldı ve 15 şüpheli hakkında sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapmak suçundan adli işlem yapıldı.

09.05.2024 17:37
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Van'da jandarma ekiplerince yürütülen terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 1-30 Nisan 2024 tarihleri arasında yürütülen faaliyetlere yer verilerek, "PKK/KCK ve DAEŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 6 şahıs yakalanmış olup 3 şahıs tutuklanırken, 3 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Yapılan çalışmalarda; silahlı terör örgütünün dağ kadrosuna katıldığı tespit edilen 2 şahıs hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yakalama kararı çıkarılmıştır. 'Sosyal medya üzerinden silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 15 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da Jandarma Operasyonları Devam Ediyor - Son Dakika

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