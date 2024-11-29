Van\'da Jandarma Operasyonu: 14 Tutuklama

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Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 14 kişi tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen faaliyetlerde 2 bin 178 devriye icra edildiği belirtildi. 80 bin 958 şahıs ve 70 bin 522 aracın kontrol edildiği ifade edilen açıklamada, "Arandığı tespit edilen; dolandırıcılıktan 5, terör suçundan 3, hırsızlık suçundan 2, uyuşturucu madde suçundan 5, kaçakçılık suçundan 3 ve diğer suçlardan 51 şahıs olmak üzere toplam 69 şahıs yakalanmış olup 14'ü tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.

Atlı Jandarma Takım Komutanlığı ekiplerinin ise Özalp- Saray sınır hattında ülkeye yasadışı giriş ve kaçakçılık faaliyetlerini engellemek maksadıyla devriye faaliyeti icra edildiği bildirildi. - VAN