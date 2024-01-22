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Van'da Jandarma Operasyonunda 8 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Van'da Jandarma Operasyonunda 8 Kişi Tutuklandı

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda aranan 8 kişinin tutuklandığı belirtildi. Operasyonlar kapsamında bin 530 devriye icra edilirken, 102 bin 71 şahıs ve 100 bin 506 araç kontrol edildi.

Van\'da Jandarma Operasyonunda 8 Kişi Tutuklandı
22.01.2024 - 12:12,
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Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda değişik suçlardan aranan 8 kişi tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 15 - 21 Ocak 2024 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde bin 530 devriye icra edildiği, 102 bin 71 şahıs ve 100 bin 506 araç kontrol edildiği belirtildi. Açıklamada, "Arandığı tespit edilen gümrük kaçakçılığından 7, dolandırıcılıktan 11, hırsızlıktan 3, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan 5, diğer suçlardan 18 şahıs olmak üzere toplam 44 şahıs yakalanmış olup 8'i tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından da değişik suçlardan 2, jandarma trafik timleri tarafından da 2 kişi yakalanarak adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA
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