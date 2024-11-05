Van'da Kaçak Gümrük Malzemeleri Ele Geçirildi

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Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "5607 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 1.849 litre akaryakıt, 1.575 adet ilaç, 570 paket sigara, 27 adet cep telefonu, 7 adet elektronik sigara ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 12 olay kapsamında 10 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN