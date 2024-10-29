Van'da Kaçakçı Operasyonu: 13 Gözaltı

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Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar neticesinde birçok kaçak ürün ele geçirilirken, olaylarla ilgili 13 şahıs hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 20- 27 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, 5607 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 4 bin 593 paket sigara, 290 adet cep telefonu, 35 litre alkol yapım maddesi, 3 bin 600 litre zeytinyağı, 6136 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 71 adet tabanca fişeği ele geçirilirken, 10 olay kapsamında 13 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır. İlimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam etmektedir" denildi. - VAN