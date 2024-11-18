Van'da Kaçakçılık Operasyonu

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Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "5607 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 4.660 paket sigara, 840 adet puro, 400 adet botoks ilacı, 178 litre akaryakıt, 63 adet elektronik sigara, 23,5 kilogram çay, 11 şişe alkol ele geçirilmiştir. 6136 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda 1 adet tabanca ele geçirilmiştir. 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçu kapsamında yapılan çalışmalarda ise 34 ton 730 kilogram kömür ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 12 olay kapsamında 20 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN