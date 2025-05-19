Van\'da Kaçakçılık Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda çok miktarda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "5607 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 8.237 paket sigara, 3.200 adet boş makaron, 295 adet cep telefonu aksesuarı, 151.5 kilogram açık tütün, 82 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. 6136 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 8 adet tabanca fişeği, 1 adet tabanca, 1 adet silah parçası ele geçirilmiştir. TCK - 158 Nitelikli Dolandırıcılık suçu kapsamında yapılan çalışmalarda ise 10 adet cep telefonu, 10 adet sim kart ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve 13 olay kapsamında 61 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN