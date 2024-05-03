Van'da jandarma operasyonunda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi - Son Dakika
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Van'da jandarma operasyonunda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi

Van\'da jandarma operasyonunda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, jandarma ekiplerinin yürüttüğü kaçakçılık operasyonlarında 144 olayda 233 şahıs yakalandı. Operasyonlarda 786 gram afyon sakızı, 43 gram metamfetamin, 21 adet uyuşturucu hap, 27 gram esrar, 4 gram eroin, 37 adet elektronik sigara, 715 litre akaryakıt, 43 adet cep telefonu ve 23 bin 820 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

03.05.2024 12:15
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Van'da jandarma ekiplerince yürütülen kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı timlerince 1-30 Nisan 2024 tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 144 olayda 233 şahsın yakalandı ve birinin tutuklandığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan aramalarda 786 gram afyon sakızı, 43 gram metamfetamin, 21 adet uyuşturucu hap, 27 gram esrar, 4 gram eroin, 37 adet elektronik sigara, 715 litre akaryakıt, 43 adet cep telefonu ve 23 bin 820 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilmiştir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da jandarma operasyonunda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi - Son Dakika

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