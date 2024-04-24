Van\'da jandarma operasyonunda uyuşturucu, sigara ve akaryakıt ele geçirildi

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Van'da jandarma ekiplerine yürütülen kaçakçılık operasyonları kapsamında uyuşturucu, sigara ve akaryakıt ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı timlerince 15-21 Nisan 2024 tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 42 olayda 56 şahsın yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan aramalarda; 5 gram esrar, 24 gram metamfetamin, 9 bin 212 paket bandrolsüz kaçak sigara, 24 adet kaçak cep telefonu ve 380 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir" denildi. - VAN