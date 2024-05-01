Van'da Kafes Avcılığı Yapan Kişiye Yüksek Para Cezası - Son Dakika
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Van'da Kafes Avcılığı Yapan Kişiye Yüksek Para Cezası

Van\'da Kafes Avcılığı Yapan Kişiye Yüksek Para Cezası

Van'ın Erciş ilçesinde yapılan yol kontrolleri sırasında kafes avcılığı yapan bir kişi tespit edildi. Şahsın aracında yapılan aramada 2 kınalı keklik ile kafes ve tuzaklama malzemelerine el konuldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, şahsa 16 bin 121 lira idari para cezası kesileceğini açıkladı.

01.05.2024 10:37
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Van'ın Erciş ilçesinde kafes avcılığı yapan 1 kişiye 16 bin 121 lira idari para cezası kesilecek.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Erciş Şube Şefliği ile Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çelebibağı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kaçak avcılara yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde yapılan yol kontrolleri sırasında kafes avcılığı yapan 1 kişi tespit edildi. Şahsın kullandığı araçta yapılan aramada 2 kınalı keklik ile kafes ve tuzaklama malzemelerine el konuldu. Şahıs hakkında 3 bin TL tazminat kararı ve 13 bin 121 TL idari para cezası verilecektir. DKMP ekipleri, destekleri için Erciş Çelebibağı Jandarma Karakol Komutanlığı personeline çok teşekkür etti. - VAN

Kaynak: İHA

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