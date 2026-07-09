Van\'da kamyonetin çarptığı köpeği kurtardı

Van'ın Edremit ilçesinde seyir halindeki bir kamyonetin çarptığı ve altında sıkışan köpek, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün gece Edremit ilçesi İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki Peugeot marka kapalı kasa hafif ticari kamyonet, aniden önüne çıkan köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle köpek aracın altında kaldı. Sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne arayıp haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, aracın altında sıkışan köpeği dikkatli bir çalışmayla bulunduğu yerden çıkardı. Kurtarılan köpek, ilk kontrolünün ardından tedavi edilmek üzere belediyenin ilgili ekiplerine teslim edildi. Olayı takip eden vatandaşlar, hızlı ve duyarlı müdahalelerinden dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Yetkililer, yaralı veya mahsur kalan sokak hayvanlarıyla karşılaşılması halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi çağrısında bulundu. - VAN