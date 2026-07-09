Van'da kamyonetin çarptığı köpeği kurtardı - Son Dakika
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Van'da kamyonetin çarptığı köpeği kurtardı

Van\'da kamyonetin çarptığı köpeği kurtardı
09.07.2026 11:10  Güncelleme: 11:13
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Van'ın Edremit ilçesinde seyir halindeki kamyonetin çarptığı köpek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılarak tedavi altına alındı.

Van'ın Edremit ilçesinde seyir halindeki bir kamyonetin çarptığı ve altında sıkışan köpek, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün gece Edremit ilçesi İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki Peugeot marka kapalı kasa hafif ticari kamyonet, aniden önüne çıkan köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle köpek aracın altında kaldı. Sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne arayıp haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, aracın altında sıkışan köpeği dikkatli bir çalışmayla bulunduğu yerden çıkardı. Kurtarılan köpek, ilk kontrolünün ardından tedavi edilmek üzere belediyenin ilgili ekiplerine teslim edildi. Olayı takip eden vatandaşlar, hızlı ve duyarlı müdahalelerinden dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Yetkililer, yaralı veya mahsur kalan sokak hayvanlarıyla karşılaşılması halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi çağrısında bulundu. - VAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Edremit, İtfaiye, Yaşam, Van, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da kamyonetin çarptığı köpeği kurtardı - Son Dakika

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