Van'da Kamyonette Yangın: Maddi Hasar - Son Dakika
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Van'da Kamyonette Yangın: Maddi Hasar

Van\'da Kamyonette Yangın: Maddi Hasar
20.07.2026 10:13
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İpekyolu'nda park halindeki kamyonette çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Van'ın İpekyolu ilçesinde park halindeki bir kapalı kasa kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, yangın, İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi'nde meydana geldi. Evin yanında park halinde bulunan 16 AJY 721 plakalı Opel marka kapalı kasa kamyonette henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. İtfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde yangının hemen yanında park halinde bulunan başka bir otomobile sıçraması önlenirken, yanan kamyonette büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, İpekyolu, Güvenlik, İtfaiye, Yaşam, Olay, Van, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da Kamyonette Yangın: Maddi Hasar - Son Dakika

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