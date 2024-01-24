 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Van'da karda mahsur kalan otomobili kurtarmaya giden iş makinesi de saplandı - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da karda mahsur kalan otomobili kurtarmaya giden iş makinesi de saplandı

Van'ın Çaldıran ilçesinde etkili olan kar yağışı sonucu kara saplanan bir otomobili kurtarmak için olay yerine giden iş makinesi de kara saplandı. İş makinesi, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Van\'da karda mahsur kalan otomobili kurtarmaya giden iş makinesi de saplandı
24.01.2024 - 16:37,  Güncelleme: 16:38
Abone Ol

Van'ın Çaldıran ilçesinde karda mahsur kalan otomobili kurtarmaya giden iş makinesi de kara saplandı.

Van genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının tipi etkisiyle yer yer 1 metreyi bulduğu Çaldıran'da bir otomobil kara saplandı. İlçeye bağlı Sellik Mahallesi'nde karda mahsur kalan vatandaşların imdadına ise yol temizleme çalışması yürüten iş makinesi yetişti. Bölgede çalışma yapan ve mahsur kalan otomobili kurtarmaya çalışan iş makinesi de kara saplandı. İş makinesi, vatandaşların yardımıyla kara saplandığı yerden kurtarıldı. - VAN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Çaldıran, Van, Kurtarma, Hava Durumu, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Van'da karda mahsur kalan otomobili kurtarmaya giden iş makinesi de saplandı - Son Dakika


19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23
'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50
BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız? BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38
Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21
Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16
MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
16:52
AK Parti'de İsveç'in NATO üyeliğine iki milletvekili ret oyu verdi AK Parti'de İsveç'in NATO üyeliğine iki milletvekili ret oyu verdi

Son Dakika
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23 "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50 BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38 Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21 Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16 MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
16:52 AK Parti'de İsveç'in NATO üyeliğine iki milletvekili ret oyu verdi
16:45 ABD'li milyarder Elon Musk: İsmim oldukça Yahudi ismi, Yahudi gibiyim
16:34 Sadece 1 maça daha çıksa bambaşka bir senaryo olacaktı! Galatasaray, Angelino'nun biletini kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 20:42:49. #1.11#
SON DAKİKA: Van'da karda mahsur kalan otomobili kurtarmaya giden iş makinesi de saplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement