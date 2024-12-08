Van\'da Minibüs Takla Attı: 1 Ölü, 4 Yaralı

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VAN (İHA) – Van'ın Saray ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Saray ilçesine bağlı Çaybağı Mahallesi'nde meydana geldi. Ş.T. yönetimindeki minibüs, bilinmeyen bir sebeple takla attı. Kazada yaralanan Y.T., Y.E.T., A.A., Ş.T. ve M.A.T. bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Y.T., yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. - VAN