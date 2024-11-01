Van-Erciş kara yolunda minibüsün takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Erciş kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 58 AEM 914 plakalı minibüs, seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Van'da Minibüs Takla Attı: 3 Yaralı - Son Dakika
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