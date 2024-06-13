Van'da Oto Sanayi Sitesinde İnsan Kemikleri Bulundu

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Van'ın Tuşba ilçesinde bulunan oto sanayi sitesinde ne zaman ve kimler tarafından döküldüğü bilinmeyen hafriyat atıkları arasında insan kemikleri bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Tuşba ilçesinde bulunan oto sanayi sitesi yerleşkesine dökülen hafriyat atıkları arasında insan kemiğine rastlandı. Bölgede küçükbaş hayvanlarını otlatan bir çoban, hafriyat yığınları arasında insan kemiklerini fark etti. Kim ve kimler tarafından ne zaman döküldüğü henüz bilinmeyen hafriyatta insan kemiği gören çoban, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparak alana şerit çekti.

Çıkan kemikler Adli Tıp Kurumuna gönderilirken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - VAN